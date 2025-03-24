Стало известно, как Инес де Рамон удалось затмить Анджелину Джоли

Инес удалось то, чего не смогла Анджелина. Инес сумела сделать Брэда счастливым LEGION-MEDIAС тех пор как Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон, его жизнь кардинально изменилась к лучшему — так утверждает инсайдер из числа приятелей актера.