Инес удалось то, чего не смогла Анджелина. Инес сумела сделать Брэда счастливым LEGION-MEDIAС тех пор как Брэд Питт начал встречаться с Инес де Рамон, его жизнь кардинально изменилась к лучшему — так утверждает инсайдер из числа приятелей актера.
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