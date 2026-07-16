Посольство России в Варшаве открыло выставку о похищенных ценностях Крыма. Экспозиция, подготовленная Российским военно-историческим обществом, демонстрируется 16 июля и посвящена артефактам, удерживаемым киевским режимом при помощи Запада.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии