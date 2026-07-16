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Царьград

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Российское посольство представило выставку о похищениях в Крыму

Российское посольство представило выставку о похищениях в Крыму

Посольство России в Варшаве открыло выставку о похищенных ценностях Крыма. Экспозиция, подготовленная Российским военно-историческим обществом, демонстрируется 16 июля и посвящена артефактам, удерживаемым киевским режимом при помощи Запада.

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