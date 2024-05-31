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Петербургского депутата Вишневского* признали иноагентом из-за эфиров у Кашина* и Bild

Петербургского депутата Вишневского* признали иноагентом из-за эфиров у Кашина* и Bild

Минюст отказывается исключать депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского* из реестра иноагентов из-за его участия в программах журналистов-иноагентов и размещения публикаций на YouTube и в Facebook**.

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