Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 892 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • nyha
    Долой ВСЕ диаспоры.....иначе ....Диаспоры управляю...
  • ОЛЕГ ОЛЕГ
    Да , этот руководитель страны повторил судьбу другого царя  - Николая второго . Тем отличается от него - вовремя удра...Лавров: события в...
  • валерий двойнишников
    А мы парней и миллиарды....Лавров: события в...

В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

В Брянском саду импортозаместили Деда Мороза, теперь вместо него на детском утреннике со Снегурочкой выступает восточный принц в тюрбане

Avia.pro - СМИ «Где наш Дед Мороз?!»: в Брянске родителей шокировал восточный принц на новогоднем утреннике На календаре январь, праздники в разгаре, и мамы, бабушки и прочие родственники, вооружившись смартфонами, устремились в детские сады, чтобы заснять первых снежинок, зайчиков и, конечно, долгожданного Деда Мороза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх