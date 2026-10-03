В Сергиевом Посаде детская площадка 2 года без света при бюджете 168 млн

Детская площадка у дома № 2/2 на бульваре Свободы в микрорайоне Ферма находится в ведении управления благоустройства администрации Сергиево-Посадского округа, а на уличное освещение в 2025 году в бюджете заложено более 168 млн рублей.
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