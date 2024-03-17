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ОШ: электронное голосование в Москве проходит штатно, несмотря на кибератаки

ОШ: электронное голосование в Москве проходит штатно, несмотря на кибератаки

ТАСС/Егор Алеев Московская система ДЭГ всю ночь подвергалась кибератакам, но, несмотря на это, электронное голосование проходит в штатном режиме, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ.

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