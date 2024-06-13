Ещё раз о творческой интеллигенции

Кузница новой элиты: как программа «Время героев» сделает бесстрашных бойцов спецоперации крутыми чиновниками РАНХиГС: Участники «Время героев» освоят экономику, госуправление и финансы Цель программы - подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из действующих и бывших военнослужащих. Слова из послания Владимира Путина Федеральному Собранию о том, кого можно считать настоящей российской элитой, процитировали все мировые СМИ. - Те, кто в предыдущие годы набил карманы за счёт всяких процессов в экономике 90-х годов, они точно не элита, - сказал Президент. - Подлинная, настоящая элита – это все, кто служит России, труженики и воины, надёжные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. Уже с завтрашнего дня, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявление для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Назовем ее «Время героев». Другие дисциплины «Иначе как мы внукам в глаза посмотрим?»: Самое упрямое село России не дает чиновникам закрыть свою школу Программа «Время героев», действительно, заработала уже на следующий день. Как заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ее цель подготовка высококвалифицированных и компетентных руководителей из действующих и бывших военнослужащих. После учебы они смогут работать в органах государственной и муниципальной власти и в государственных компаниях. Предполагается, что «Время героев» встанет в один ряд с уже действующими кадровыми проектами - такими как «Школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России». В рамках программы личностного роста будущие губернаторы даже под движущийся БТР ложились. Бойцов и ветеранов СВО и «Абрамсами» с «Леопадами» не напугаешь, тут с личностным ростом все в порядке. А вот знания, необходимые гражданскому управленцу, им пригодятся. Условия программы «Время героев» Реализовываться программа будет на базе мастерской управления «Сенеж» Высшей школы госуправления РАНХиГС. При этом готовить финалистов будут действующие руководители подразделений Администрации Президента, члены правительства, губернаторы, мэры и главы ведущих компаний страны. - Сделать из наших воинов крутых управленцев – задача непростая, - сказал «Комсомолке» ректор РАНХиГС, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Ребята, которые придут учиться, уже прекрасно проявили себя на поле боя. Но им предстоит освоить другие дисциплины: государственное и муниципальное управление, финансы, управление проектами, экономику, законодательство и так далее. Мне кажется, важность этой программы невозможно переоценить.

Юрий Ильинов

Предполагается, что «Время героев» встанет в один ряд с уже действующими кадровыми проектами - такими как «Школа губернаторов» и конкурс «Лидеры России». Как ветеранам и участникам стать слушателями «Времени героев»? Как рассказали «КП» в организационном комитете этой образовательной программы, участвовать в ней смогут только участники и ветераны СВО при соблюдении четырех условий. Они должны быть гражданами России (1), иметь высшее образование (2) и опыт управления людьми (3), а также не иметь судимости (4). Как попасть в программу «Время героев» Ветеранам, которые уже на гражданке, подать заявку просто: нужно зайти на сайт проекта (времягероев.рф) и нажать кнопку «Принять участие в программе». Там все интуитивно понятно: подаешь заявление, заполняешь анкету, пишешь эссе и проходишь онлайн-тестирование управленческих способностей. Чтобы попасть в первый поток, все это нужно сделать до 12:00 по московскому времени 8 апреля. С теми, кто сейчас сражается в зоне СВО, все чуть сложнее. У них ведь может не быть интернета и вообще связи. По словам Алексея Комиссарова, сейчас с Минобороны обсуждается вопрос о том, чтобы информация о программе «Время героев» была доведена до всех военнослужащих. Прямо в зоне СВО на некотором отдалении от передовой будут открыты центры дистанционной оценки, где бойцы смогут подать заявку, заполнить анкету, пройти тестирование и написать эссе. При необходимости им даже собеседование организуют. - Мы очень хотим, чтобы бойцы, которые сегодня принимают участие в СВО, могли учиться у нас, - говорит Алексей Комиссаров. - Министерство обороны активно поддерживает это и готово сделать все, чтобы обеспечить военнослужащим возможность пройти тестирование. Я уверен, что никаких проблем с этим не будет. Учиться у высокопоставленных чиновников смогут только прошедшие отбор финалисты. Но и те, кто не войдет в их число, не прогадают: все участники заявочной кампании получат возможность пройти онлайн-курс на интернет-платформе Президентской академии. - А лучшие по итогам отбора будут учиться по очной программе, - говорит Алексей Комиссаров. – Преподаватели дадут им теоретические знания, а наставники – люди, которые на практике знают, что такое государственное управление – познакомят с практикой. Это будет интенсивный учебный процесс, по окончании которого предстоит экзамен. Я верю в наших бойцов, уверен, что никакой экзамен им не страшен и что, закончив обучение, они смогут занять серьезные должности в сфере государственного управления.