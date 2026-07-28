Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Иране сделали жесткое предупреждение европейцам

В Иране сделали жесткое предупреждение европейцам

Европейские корабли, как военные, так и торговые, которые осмелятся приблизиться к Ормузскому проливу, станут законными целями для КСИР, рассказал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

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