В Иране сделали жесткое предупреждение европейцам

Европейские корабли, как военные, так и торговые, которые осмелятся приблизиться к Ормузскому проливу, станут законными целями для КСИР, рассказал заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии