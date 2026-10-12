«101 далматинец» сделал это породу мечтой: что нужно знать до появления такой собаки дома

Далматин известен каждому, кто хоть раз видел мультфильм «101 далматинец». Но истинный представитель породы далек от гламурного экранного образа.
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