Указом Президента России от 27 июля Алексей Цуканов назначен прокурором Нижегородской области. Он представлен коллективу прокуратуры области, городским, районным, межрайонным и специализированным прокурорам.
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