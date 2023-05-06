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Читатели Welt остались недовольными присуждением премии Карла Великого Зеленскому и его поездкой в Берлин

Читатели Welt остались недовольными присуждением премии Карла Великого Зеленскому и его поездкой в Берлин

Читателей Welt возмутило присуждение Международной премии имени Карла Великого президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также планы киевского лидера посетить Берлин.

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