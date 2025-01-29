Из сформированной на французские средства 155-й бригады ВСУ вслед за рядовыми побежали офицеры Сформированная и вооруженная на французские деньги 155-я бригада ВСУ «Анна Киевская» продолжает разваливаться.
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Из сформированной на французские средства 155-й бригады ВСУ вслед за рядовыми побежали офицеры Сформированная и вооруженная на французские деньги 155-я бригада ВСУ «Анна Киевская» продолжает разваливаться.
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