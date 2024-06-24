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«Монреаль» ведет переговоры по обменам Нечаса и Зеграса. Клуб хочет усилить нападение

Приоритетом для канадского клуба в преддверии следующего сезона является усиление атакующей линии. Сообщается, что «Монреаль» ведет переговоры с «Каролиной» и «Анахаймом» на предмет возможного обмена форвардов Мартина Нечаса и Тревора Зеграса.

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