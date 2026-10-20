Редакция N1 отказалась предоставить Александру Вучичу эфир для представления избирательного списка до голосования 25 октября в рамках предвыборной кампании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Кремль прокоммент...
- «Играет с огнем»:...
- Конгресс против Т...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым