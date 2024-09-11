СССР-Россия
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СССР-Россия

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    Хоть что то дельное ...Прибалты обвинили...

Путин «похоронил» нынешнюю Украину: молчание президента оказалось страшнее слов

Путин «похоронил» нынешнюю Украину: молчание президента оказалось страшнее слов

  Отдельные доказательства того, что история развивается по спирали, можно было увидеть на прошедшей неделе.

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Комментарии
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Иван Петров
вот и про выборы преза США: Россия молчит.... Россия молчит?.. А почему Россия молчит?? ААА! значит что-то замышляет!.. ХОП - выборы состоялись ... и през какой-то не ТАКОЙ, какого бы всем хотелось... А ВСЁ ПОЧЕМУ?! - а потому что РОССИЯ МОЛЧАЛА! Это Россия в итоге повлияла на выборы преза США!
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15 час.
И
Иринушка
Как интересно. Выходит мы такие крутые, что влияем на все в мире, включая выборы амеровского президента. Как надоели эти тварюги........
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5 час.

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