Путин «похоронил» нынешнюю Украину: молчание президента оказалось страшнее слов

Иван Петров

вот и про выборы преза США: Россия молчит.... Россия молчит?.. А почему Россия молчит?? ААА! значит что-то замышляет!.. ХОП - выборы состоялись ... и през какой-то не ТАКОЙ, какого бы всем хотелось... А ВСЁ ПОЧЕМУ?! - а потому что РОССИЯ МОЛЧАЛА! Это Россия в итоге повлияла на выборы преза США!