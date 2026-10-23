Генеральный директор Tesla Илон Маск и президент США Дональд Трамп в Филадельфии, США, 22 марта 2025 года © Nathan Howard/ReutersПрезидент США Дональд Трамп готов переговорить с главой американской компании SpaceX Илоном Маском, чтобы возобновить доступ Украины к системам спутниковой связи Starlink и Starshield.