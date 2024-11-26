Проект из Солнечногорска победил в федеральном образовательном конкурсе

Проект Андреевской школы в Солнечногорске стал победителем первого Конкурса инициатив от родительских сообществ, организованного Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии