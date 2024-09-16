Подборка увлекательных фактов о мясе

Уже скоро мясо можно будет выращивать, как фрукты или овощи. Хотите грудку или бёдрышко? Вкус не отличить от настоящего! Большинство участников американской революции были простыми фермерами и не имели понятия, как использовать штык.
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