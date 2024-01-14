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За рулем

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Не надо беспокоиться: ваш авто сам припаркуется и зарядится

Не надо беспокоиться: ваш авто сам припаркуется и зарядится

Совместно с компанией Cariad (подразделение VW Group) поставщик из Штутгарта Bosch разработал систему автоматической зарядки электромобилей, которая впервые представлена ​​на выставке Consumer Electronics Show-24 (CES) в Лас-Вегасе.

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