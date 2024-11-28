О творческом наследии архитектора Адольфа Шеффера расскажем 1 декабря

Кто из севастопольцев никогда не проезжал под триумфальной аркой, не любовался Штыком и парусом, не заходил в Пассаж? А кто помнит фамилию их создателя?Ещё меньше тех, кто посвящён в историю этих сооружений, и знает, что центральный пролёт здания рынка мог быть в два раза уже нынешнего, что обелиск городу-герою предполагалось установить на площади Нахимова, что арку в 80-е называли Баглейфелевой башней, а в 2000-е над ней собирались водрузить крест.