С нового учебного года школьники будут заниматься по единому расписанию

Минпросвещения РФ разрабатывает единый стандарт расписания уроков. Это сделают для минимизации нагрузки на школьников, равномерного распределения учебных предметов, а также для здоровья детей, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
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