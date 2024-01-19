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Анастасию Волочкову пьяную поймали в аэропорту

Анастасию Волочкову пьяную поймали в аэропорту

Представители прессы подловили нетрезвую балерину Анастасию Волочкову. Закончились мальдивские каникулы Анастасии Волочковой, который омрачились громким скандалом — в Сети всплыло ее видео с Никитой Джигурдой, которое повергло публику в шок.

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