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Голкипер видит мир иначе — как именно, выяснили ученые

Голкипер видит мир иначе — как именно, выяснили ученые

Футбольный вратарь по-другому воспринимает происходящее вокруг него. Эти сведения могут помочь тренерам находить гениальных голкиперов в юном возрасте.

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