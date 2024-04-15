Новгородская прокуратура добилась денежной выплаты участнику СВО

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, проверка причин отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты была проведена после официального обращения участника специальной военной операции в прокуратуру Новгородской области.