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Новгородская прокуратура добилась денежной выплаты участнику СВО

Новгородская прокуратура добилась денежной выплаты участнику СВО

Как сообщила официальный представитель прокуратуры Новгородской области по взаимодействию со СМИ Елена Григорьева, проверка причин отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты была проведена после официального обращения участника специальной военной операции в прокуратуру Новгородской области.

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