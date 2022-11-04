Подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» поразил цель на полигоне Кура баллистической ракетой «Булава»

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках проходящих государственных испытаний.
Популярные статьи
- Линия Ковель – Луцк – Львов: потенциальная возможность отсечь Украину от западных поставок
- Минобороны подтвердило уничтожение хранилища топлива для техники ВСУ в Черкасской области
- Представитель Генштаба ВСУ назвал сроки, необходимые России для формирования ударной группировки на территории Белоруссии
Свежие комментарии