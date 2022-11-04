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Подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» поразил цель на полигоне Кура баллистической ракетой «Булава»

Подводный ракетоносец «Генералиссимус Суворов» поразил цель на полигоне Кура баллистической ракетой «Булава»

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" выполнил стрельбу баллистической ракетой "Булава" в рамках проходящих государственных испытаний.

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