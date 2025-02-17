Житель Тарко-Сале пойдет под суд за попытку убить соседку с особой жестокостью

Жителя Тарко-Сале будут судить за разбой и попытку убить соседку с особой жестокостью. Мужчина подкараулил северянку возле дома, изрезал ножом, связал, а затем похитил из ее жилища более 100 тысяч рублей.
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