Более 90 тысяч человек посетили выставку трофейной техники НАТО в Челябинске всего за неделю. Экспозиция, представляющая военную технику, захваченную и уничтоженную группировкой «Центр» в ходе СВО, открылась 8 июля.
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