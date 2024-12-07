Феодализм и гибель Византийской империи Так сражались крестоносцы: Подвиги князя Дипольда I. Миниатюра из «Liber ad honor em Augusti» Петра из Эболиу.
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Феодализм и гибель Византийской империи Так сражались крестоносцы: Подвиги князя Дипольда I. Миниатюра из «Liber ad honor em Augusti» Петра из Эболиу.
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