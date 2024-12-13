В ожидании 20 января 2024 года: эскалация во имя мира или позорное поражение

Завышенные ожидания Если проанализировать информацию, размещённую в российских СМИ и в русскоязычном сегменте сети интернет, то складывается впечатление, что после того, как на выборах президента США победил Дональд Трамп у нас всё наладится – заживём по-новому.
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