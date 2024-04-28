Песков: идея о размещении ядерного оружия в Польше напугала США

Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski/Fotonews Заявления президента Польши Анджея Дуды о готовности страны разместить на своей территории американское ядерное оружие напугали даже сами США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.