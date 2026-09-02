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Царьград

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Татарстанская компания создала дрон-перехватчик на 1 000 км/ч

Татарстанская компания создала дрон-перехватчик на 1 000 км/ч

Татарстанская компания "Аэрокон" представила проект дрона-перехватчика, способного развивать скорость до 1 000 км/ч.

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