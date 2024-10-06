«Суда НАТО поражены и утонули под Одессой»: Русское подполье сообщили детали, в Киеве стоит переполох — Буданов* уже сбежал: Карта боевых действий на Украине, к утру 06.10.24 г.

Карта боевых действий на Украине, сегодня к утру 6 октября 2024 г. новости войны на Украине, интерактивная карта СВО РФ, Часов Яр новости сегодня, к утру 06.
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