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Частичная мобилизация повлияла на работу чиновников Курганской области

Частичная мобилизация повлияла на работу чиновников Курганской области

Курганские чиновники из-за мобилизации меняют режим работы. Такое поручение дал своим подчинённым губернатор Зауралья Вадим Шумков: Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы.

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