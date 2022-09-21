Частичная мобилизация повлияла на работу чиновников Курганской области

Курганские чиновники из-за мобилизации меняют режим работы. Такое поручение дал своим подчинённым губернатор Зауралья Вадим Шумков: Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы.
Курганские чиновники из-за мобилизации меняют режим работы. Такое поручение дал своим подчинённым губернатор Зауралья Вадим Шумков: Правительство региона, органы исполнительной власти и местного самоуправления переходят на усиленный режим работы.
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