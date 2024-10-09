Дегунинские вести
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Дегунинские вести

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Мастер-класс по импрессионизму пройдет в библиотеке на Дубнинской

Библиотека № 37 в субботу, 19 октября проведет мастер-класс, участники которого повторят шедевр Клода Моне «Японский мостик» в классическом исполнении или в стиле аниме (на выбор), а также познакомятся с творчеством художника.

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