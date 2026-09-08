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Оператор «Арктик СПГ 2» требует от Южной Кореи через суд 1 млрд долларов

Оператор «Арктик СПГ 2» требует от Южной Кореи через суд 1 млрд долларов

Южнокорейская Hanwha Ocean столкнулась с новым крупным арбитражным спором вокруг трех ледокольных СПГ-танкеров, предназначавшихся для российского проекта «Арктик СПГ 2».

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