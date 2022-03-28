Автомобиль с двумя детьми перевернулся на объездной трассе "Хабаровск-Владивосток"

В Уссурийске на объездной дороге "Хабаровск — Владивосток" перевернулся автомобиль Mazda Bongo. Травмированы три человека, в том числе двое несовершеннолетних, сообщили ИА UssurMedia в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Приморскому краю.
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