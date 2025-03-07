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В США проведут аудит криптовалюты и пересмотрят возможности ее накопления

В США проведут аудит криптовалюты и пересмотрят возможности ее накопления

Власти США проведут полный аудит своих криптовалютных активов и не будут закупать биткоины за бюджетные средства, заявил советник президента Дональда Трампа по цифровым активам Дэвид Сакс 7 марта журналистам.

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