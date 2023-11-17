Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Прибалтийский гамбит

Прибалтийский гамбит

После того, как Прибалтийские страны спокойно проглотили беспрецедентный по наглости и последствиям подрыв Северных потоков, продолжение диверсий на инфраструктурных объектах в Балтийском море было неизбежным.

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