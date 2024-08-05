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Губерниев заявил, что все в мире знают о том, что Андреева и Шнайдер - русские

Губерниев заявил, что все в мире знают о том, что Андреева и Шнайдер - русские

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат финала женского теннисного турнира в парном разряде на Олимпиаде-2024 в Париже, а также заявил, что все в мире знают о том, что спортсменки Мирра Андреева и Диана Шнайдер - русские.

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