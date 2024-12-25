Около 15 россиян могли находиться на борту самолета азербайджанских авиалиний, который потерпел крушение при выполнении рейса из Баку в Грозный.
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Около 15 россиян могли находиться на борту самолета азербайджанских авиалиний, который потерпел крушение при выполнении рейса из Баку в Грозный.