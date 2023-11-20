Глава РВИО Мягков: Нюрнбергского процесса недостаточно для денацификации ФРГ

«Малые Нюрнберги» завершились более мягкими приговорами, чем широко известный Нюрнбергский процесс. Из-за этого в Германии не удалось искоренить нацизм, заявил РИА «Новости» научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
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