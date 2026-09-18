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Аргументы и Факты

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Немой впервые сказал жене «Я тебя люблю» через мозговой чип от Маска

Немой впервые сказал жене «Я тебя люблю» через мозговой чип от Маска

Немой мужчина по имени Кеннет, полностью потерявший речь и подвижность из-за бокового амиотрофического склероза, смог снова заговорить благодаря импланту от компании Neuralink Илона Маска.

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