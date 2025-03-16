Reuters: Трамп подписал закон о финансировании правительства США до 30 сентября

Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Президент США Дональд Трамп подписал закон о финансировании американского правительства до 30 сентября 2025 года, сообщило 15 марта агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
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