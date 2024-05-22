Всё смели со стола, как саранча

Элеонора Коган Не соседи а нахалы.Пришли без спроса и всё сожрали и ничего с собой не принесли, паразиты.

Элеонора Коган Надо было Валентине с мужем раньше гнать их в три шеи.Но лучше поздно, чем никогда. Такие соседи хуже всяких врагов.