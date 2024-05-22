В Новый год зашла соседка с 2-мя детьми, всё смели со стола, как саранча, – теперь и здороваться не хочу… Валя на Новый Год приготовила деликатесы для себя и мужа.
Всё смели со стола, как саранча
Комментарии
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Элеонора Коган
Не соседи а нахалы.Пришли без спроса и всё сожрали и ничего с собой не принесли, паразиты.
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5 час.
Элеонора Коган
Надо было Валентине с мужем раньше гнать их в три шеи.Но лучше поздно, чем никогда. Такие соседи хуже всяких врагов.
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5 час.
лл
лина любимцева
Беспардонность у некоторых людей из-за недостатка в воспитании. Как, к примеру, у соседей и у их детей....
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2 час.
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