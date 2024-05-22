Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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  • Наталия Тимофеева
    Очень смешно 🤣🤣🤣Раньше я хотела б...
  • лина любимцева
    Ой-ой-ой.... ВЫЧЕСАННЫЕ КИСЫ!!   Такая прелесть!!! Мамочка их любит, и они любят мамочку...Пушистые детеныши...
  • лина любимцева
    Беспардонность у некоторых людей из-за недостатка  в воспитании. Как, к примеру, у соседей и у их  детей....Всё смели со стол...

Всё смели со стола, как саранча

Всё смели со стола, как саранча

В Новый год зашла соседка с 2-мя детьми, всё смели со стола, как саранча, – теперь и здороваться не хочу… Валя на Новый Год приготовила деликатесы для себя и мужа.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Не соседи а нахалы.Пришли без спроса и всё сожрали и ничего с собой не принесли, паразиты.
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5 час.
Элеонора Коган
Надо было Валентине с мужем раньше гнать их в три шеи.Но лучше поздно, чем никогда. Такие соседи хуже всяких врагов.
Ответить
5 час.
лл
лина любимцева
Беспардонность у некоторых людей из-за недостатка  в воспитании. Как, к примеру, у соседей и у их  детей....
Ответить
2 час.

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