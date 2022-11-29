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Совфед рассмотрит представление президента РФ об отставке главы Счетной палаты Кудрина 30 ноября

Совфед рассмотрит представление президента РФ об отставке главы Счетной палаты Кудрина 30 ноября

30 ноября Советом Федерации будет рассмотрено представление лидера РФ об освобождении с должности главы Счетной палаты Алексея Кудрина.

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