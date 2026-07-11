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Царьград

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Эксперт Ладушкин рассказал о правилах безопасности на докатке

Эксперт Ладушкин рассказал о правилах безопасности на докатке

Автоэксперт Евгений Ладушкин объяснил, как правильно и безопасно использовать докаточное колесо. Он подчеркнул важность избегания резких маневров, ограничения скорости до 70-80 км/ч и скорейшего обращения в шиномонтаж для ремонта полноразмерного колеса.

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