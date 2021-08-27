Российские баскетболистки обыграли США и вышли в плей-офф юниорского Кубка мира 3x3

Юниорская сборная России вышла в плей-офф Кубка мира 3x3. В заключительных играх группового турнира россиянки обыграли Словению (20:19) и США (20:17) и вышли из группы со второго места, уступив первую строчку американкам за счет количества очков.
Юниорская сборная России вышла в плей-офф Кубка мира 3x3. В заключительных играх группового турнира россиянки обыграли Словению (20:19) и США (20:17) и вышли из группы со второго места, уступив первую строчку американкам за счет количества очков.
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