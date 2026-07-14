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ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО

ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО

Российские военные нанесли групповые удары, в Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников, а в Одесской области - инфраструктура порта Южный, используемая в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

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