ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и Одесской области. Новости СВО

Российские военные нанесли групповые удары, в Киеве поражены предприятия военной промышленности по разработке и производству ракет и беспилотников, а в Одесской области - инфраструктура порта Южный, используемая в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
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