В СК РФ рассказали о зверских убийствах жителей Суджанского района боевиками ВСУ

Следственный комитет (СК) России продолжает работу с пострадавшими от преступлений украинских вооруженных формирований (ВФУ) либо ставшими свидетелями актов насилия на ранее оккупированной территории Курской области.
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