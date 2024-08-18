Армия РФ освободила Николаевку и вплотную подошла к Селидово на Покровском направлении в ДНР

Российские военные продолжают успешные наступательные действия на Покровском направлении в ДНР. Накануне сообщалось, что до крупнейшего логистического узла националистов на Донбассе ВС РФ осталось пройти около десяти километров.
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